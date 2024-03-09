Advertisement

لبنان

عمليتان جديدتان لـ"حزب الله" عند الحدود.. إليكم ما تمّ استهدافه

Lebanon 24
09-03-2024 | 12:34
A-
A+
Doc-P-1173305-638456101960717792.jpg
Doc-P-1173305-638456101960717792.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، تنفيذ عمليتين جديدتين ضد تجمعات لجنود العدو الإسرائيليّ تواجدت على مقربة من الحدود اللبنانية - الفلسطينية.
 
Advertisement
ولفت الحزب إلى أنّ العملية الأولى حصلت بعد ظهر اليوم، إذ استهدفت تجمعاً إسرائيلياً في مرتفع ‏الكرنتينا.
 
أما العملية الثانية، بحسب الحزب، فقد طالت تجمعاً لجنود إسرائيليين في جبل نذر، واستُخدمت خلالها الأسلحة الصاروخيّة. 
 
 

لبنان

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:32 | 2024-03-09
14:28 | 2024-03-09
14:09 | 2024-03-09
14:03 | 2024-03-09
14:00 | 2024-03-09
13:46 | 2024-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24