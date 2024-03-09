أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، تنفيذ عمليتين جديدتين ضد تجمعات لجنود العدو الإسرائيليّ تواجدت على مقربة من الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

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ولفت الحزب إلى أنّ العملية الأولى حصلت بعد ظهر اليوم، إذ استهدفت تجمعاً إسرائيلياً في مرتفع ‏الكرنتينا.