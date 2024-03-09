ميقاتي يُهنىء ياسمينا زيتون بلقب "وصيفة أولى" لملكة جمال العالم: مبروك

قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: "زعم كل الظروف الصعبة المحيطة بنا، تبقى ومضات الجمال رسالة حب وأمل من لبنان الى كل العالم. مبروك لملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون فوزها بلقب وصيفة أولى لملكة جمال العالم".

Advertisement