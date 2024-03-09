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لبنان

ميقاتي يُهنىء ياسمينا زيتون بلقب "وصيفة أولى" لملكة جمال العالم: مبروك

Lebanon 24
09-03-2024 | 12:50
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قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: "زعم كل الظروف الصعبة المحيطة بنا، تبقى ومضات الجمال رسالة حب وأمل من لبنان الى كل العالم. مبروك لملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون فوزها بلقب وصيفة أولى لملكة جمال العالم".
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