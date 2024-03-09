باسيل يلتقي السفير القطري في البترون

استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في دارته في البترون، السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني، بحضور مسؤول العلاقات الديبلوماسية في "التيار" طارق صادق.



وبحسب بيان، تناول اللقاء العلاقات اللبنانية - القطرية والبحث في الأوضاع في لبنان، وخصوصاً الرئاسة، وتحرّك الخماسية وتطورات المنطقة وبخاصة حرب غزة.

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