بيانٌ إسرائيليّ يخصّ لبنان.. هذه تفاصيله

أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، أنّ الطائرات الحربية التابعة له قصفت عدداً من الأهداف التابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

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وزعمَ جيش العدو في بيانه أنه استهدف مبانٍ عسكرية في منطقة عيتا الشعب، كما طال أيضاً مقرات عسكرية في منطقتي مجدل زون وكفرا فضلاً عن بنية تحتية في منطقة محيبيب.

كذلك، أفادت المعلومات عن استىهداف طائرة إسرائيلية بالصواريخ الثقيلة، حرج الراهب في أطراف بلدة عيتا الشعب - جنوب لبنان.

عمليات لـ"حزب الله"

وخلال الساعات القليلة الأخيرة، أعلن "حزب الله" تنفيذ عدد من العمليات ضد أهداف إسرائيلية، أبرزها التصدي لطائرة مسيّرة ‏إسرائيليّة في المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة، مما أجبرها على التراجع ‏والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة.