تصريحات حاسمة من بري.. ماذا أعلن اليوم؟

لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث مع قناة الجديد إلى أن "ما في حلول طالما الهدنة مش ماشية وليصير في هدنة بصير لهوكشتاين دور وحتى اللحظة ما في شي".

وعن مبادرة كتلة الإعتدال قال الرئيس ‎بري: "اللقاء كان إيجابياً وانا اللي بحط آلية للمبادرة وما في رئيس غير رئيس المجلس".

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وعن الحرب الدائرة في المنطقة أشار الرئيس بري إلى أن "القطريين مهتمون بملف غزة، وربطا جبهة الجنوب حيث يدعمون الحل ويشجعون للبحث في الافكار التي طرحها هوكشتاين".