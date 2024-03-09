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لبنان

نداء عاجلٌ إلى اللبنانيين.. رسالة "خبيثة" على هواتفكم وهذا نصها

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
09-03-2024 | 13:13
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تلقى لبنانيون مؤخراً رسالة خادعة تُوهم صاحب الهاتف بأنه تلقى طرداً باسمه ويجب استلامه.

وتضمّنت الرسالة رابطاً مفبركاً تفيد الملتقي بأنه يجب الضغط عليه من أجل الإبلاغ عن عنوان سكنه.
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وتم تذييل الرسالة بعبارة "البريد اللبناني"، علماً أن الرسالة وردت من بريد إلكترونيّ تحت اسم "theresemccorkle90zo@gmail.com".

مصادر معينة بشؤون الأمن السيراني حذرت من التعامل مع هذه الرسالة بأي شكلٍ من الأشكال وتجنُّب الضغط على الرابط المُدرج ضمنها وذلك تحسباً لأي عملية اختراق قد تحصل للهاتف المحمول.

ولفتت المصادر إلى أن هذه الرسائل تحمل برمجيات خبيثة من شأنها أن تساهم في سرقة بيانات المتلقي في حال تجاوب معها. 
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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