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لبنان

كلاس هنأ ياسمينا زيتون: لبنان يفتخر بـ"سفيرة الجمال"

Lebanon 24
09-03-2024 | 13:30
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هنأ وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس في بيان "الشابة اللبنانية ياسمينا زيتون بانتخابها وصيفة اولى لملكة جمال العالم"، وقال: "مبروك للجمال اللبناني ارتقاء ياسمينا زيتون وصيفة اولى للجمال العالمي. سفيرة الجمال، سفيرة للشباب. لبنان يفتخر".
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ياسمينا زيتون

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