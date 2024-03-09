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هنأ وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس في بيان "الشابة اللبنانية ياسمينا زيتون بانتخابها وصيفة اولى لملكة جمال العالم"، وقال: "مبروك للجمال اللبناني ارتقاء ياسمينا زيتون وصيفة اولى للجمال العالمي. سفيرة الجمال، سفيرة للشباب. لبنان يفتخر".