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لبنان

منشورٌ من الحريري.. ماذا قال لملكة جمال لبنان؟

Lebanon 24
09-03-2024 | 13:37
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كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على منصة "X": "مبروك ياسمينا زيتون لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم، مبروك لبنان. تستحقين الأفضل والأجمل".
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