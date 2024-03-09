Advertisement

لبنان

هذا المساء.. إكتشفوا ماذا شهدت مستوطنات إسرائيليّة قرب لبنان!

Lebanon 24
09-03-2024 | 13:41
A-
A+
Doc-P-1173322-638456139191281561.jpg
Doc-P-1173322-638456139191281561.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلامٍ إسرائيليّة، مساء اليوم السبت، عن إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للبنان، وذلك عقب الإشتباه بتسلل طائرات مُسيرة من لبنان.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنّ صافرات الإنذار دوّت في مستوطنات المالكية، ديشون وراموت نفتالي.
 
وعقب ذلك، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية أنّ الحادثة انتهت وذلك عقب إطلاق صافرات الإنذار، وذلك من دون ذكر تفاصيل إضافية عما إذا حصل تسلل فعلي لطائرات أم لا.
Advertisement

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:32 | 2024-03-09
14:28 | 2024-03-09
14:09 | 2024-03-09
14:03 | 2024-03-09
14:00 | 2024-03-09
13:46 | 2024-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24