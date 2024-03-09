هذا المساء.. إكتشفوا ماذا شهدت مستوطنات إسرائيليّة قرب لبنان!

أفادت وسائل إعلامٍ إسرائيليّة، مساء اليوم السبت، عن إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للبنان، وذلك عقب الإشتباه بتسلل طائرات مُسيرة من لبنان.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنّ صافرات الإنذار دوّت في مستوطنات المالكية، ديشون وراموت نفتالي.



Advertisement

وعقب ذلك، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية أنّ الحادثة انتهت وذلك عقب إطلاق صافرات الإنذار، وذلك من دون ذكر تفاصيل إضافية عما إذا حصل تسلل فعلي لطائرات أم لا.