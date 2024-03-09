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لبنان

عن الهجوم على لبنان.. هذا ما أعلنه المتحدث بإسم جيش الإحتلال

Lebanon 24
09-03-2024 | 13:46
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أكّد المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري أنّه "سوف نواصل العمل من أجل إعادة المخطوفين إلى أرض الوطن"، لافتًا إلى أن" حماس منعت الوصول إلى اتفاق للهدنة قبل شهر رمضان".
 
وأضاف:" جنودنا قدموا تضحيات ولا يمكننا الاستمرار في عملياتنا دون تضحياتهم".
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وعن الجبهة مع لبنان قال:" جاهزون لتوسيع الحرب في لبنان إن صدرت الأوامر".(الجزيرة)
 
 
المصدر: الجزيرة

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