عن الهجوم على لبنان.. هذا ما أعلنه المتحدث بإسم جيش الإحتلال

أكّد المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري أنّه "سوف نواصل العمل من أجل إعادة المخطوفين إلى أرض الوطن"، لافتًا إلى أن" حماس منعت الوصول إلى اتفاق للهدنة قبل شهر رمضان".

وأضاف:" جنودنا قدموا تضحيات ولا يمكننا الاستمرار في عملياتنا دون تضحياتهم".

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وعن الجبهة مع لبنان قال:" جاهزون لتوسيع الحرب في لبنان إن صدرت الأوامر".(الجزيرة)