"حزب الله" يقصف دورية إسرائيليّة.. أين كانت موجودة؟

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف دورية مؤللة للعدو الإسرائيلي قرب الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.

وأشار الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 20.30 مساء، موضحاً أن الإستهداف جاء لحظة دخول الدورية إلى موقع المالكية.