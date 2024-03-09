Advertisement

لبنان

وزير السياحة: نجاح ياسمينا هو حافز للبنان ولكل فتاة لبنانية

Lebanon 24
09-03-2024 | 14:32
A-
A+
Doc-P-1173333-638456168579553705.jpeg
Doc-P-1173333-638456168579553705.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّق وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار على فوز ياسمينا زينون بلقب الوصيفة الأولى بمسابقة ملكة جمال العالم، معتبرا أن هذا الفوز هو لياسمينا ولكل امرأة لبنانية وللمصادفة أنه اتى تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة الذي احتفل به العالم أمس. 
Advertisement

ولفت الى أن هذا الفوز هو لكل امرأة لبنانية صمدت وناضلت وقاومت وكانت أقوى مما واجهه لبنان من صعوبات وأزمات وأحداث.

وأكد نصار أن ياسمينا رفعت اسم لبنان الجمال والسياحة والحضارة والتراث.

وقال: "نجاح ياسمينا هو حافز للبنان ولكل فتاة لبنانية، وهو ايضا مسؤولية كبيرة على عاتق ياسمينا ومعها كل لبنان".

وأضاف نصار: "ليس بالأمر السهل أن يتمكن الجمال اللبناني من تحقيق هذا الفوز العالمي للمرة الأولى منذ انتخاب جورجينا رزق ملكة جمال الكون في السبعينات".

يشار الى ان ياسمينا زيتون فازت بلقب وصيفة أولى لملكة جمال العالم، وكذلك بلقب ملكة جمال آسيا وأوقيانيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:58 | 2024-03-09
23:05 | 2024-03-09
23:10 | 2024-03-09
23:10 | 2024-03-09
16:58 | 2024-03-09
16:49 | 2024-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24