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لبنان
وزير السياحة: نجاح ياسمينا هو حافز للبنان ولكل فتاة لبنانية
Lebanon 24
09-03-2024
|
14:32
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علّق وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار على فوز ياسمينا زينون بلقب الوصيفة الأولى بمسابقة ملكة جمال العالم، معتبرا أن هذا الفوز هو لياسمينا ولكل امرأة لبنانية وللمصادفة أنه اتى تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة الذي احتفل به العالم أمس.
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ولفت الى أن هذا الفوز هو لكل امرأة لبنانية صمدت وناضلت وقاومت وكانت أقوى مما واجهه لبنان من صعوبات وأزمات وأحداث.
وأكد نصار أن ياسمينا رفعت اسم لبنان الجمال والسياحة والحضارة والتراث.
وقال: "نجاح ياسمينا هو حافز للبنان ولكل فتاة لبنانية، وهو ايضا مسؤولية كبيرة على عاتق ياسمينا ومعها كل لبنان".
وأضاف نصار: "ليس بالأمر السهل أن يتمكن الجمال اللبناني من تحقيق هذا الفوز العالمي للمرة الأولى منذ انتخاب جورجينا رزق ملكة جمال الكون في السبعينات".
يشار الى ان ياسمينا زيتون فازت بلقب وصيفة أولى لملكة جمال العالم، وكذلك بلقب ملكة جمال آسيا وأوقيانيا.
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