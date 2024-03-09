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لبنان

بـ"المدفعيّة".. إسرائيل تقصف "محميّة" في الجنوب

Lebanon 24
09-03-2024 | 15:06
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، مساء اليوم السبت، بأنّ المنطقة المحمية الواقعة بين بلدتي مارون الراس وعيترون وجبل الباط والزقاق في أطراف عيترون، تعرّضت هذا المساء لقصفٍ مدفعي مُركز مصدره مرابض العدو الإسرائيلي المنصوبة داخل الأراضي الفلسطينية المُحتلة.
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