تطور عاجل.. مقتلُ وجرح إسرائيليين عند حدود لبنان وهذا ما جرى!

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف قوة عسكريّة إسرائيلية في محيط جبل أدير.

ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة 21.15 مساء، مشيراً إلى أنها أدت إلى وقوع طاقم القوة المستهدفة بين قتيلٍ وجريح.