مجزرة إسرائيلية تهزّ الجنوب.. 4 شهداء من عائلة واحدة!

شهدت بلدة خربة سلم - جنوب لبنان، مساء اليوم السبت، مجزرة نفذها العدو الإسرائيلي إثر استهدافه بغارة جوية منزل عائلة نازحة من بلدة بليدا الجنوبية.

وأسفرت الغارة عن استشهاد 4 أشخاص من العائلة، فيما أصيب أكثر من 9 آخرين بجروح.

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وفي معلومات، فإنّ المقاتلات أطلقت صاروخين من نوع جو - أرض باتجاه المنزل، مما أدى إلى استشهاد الوالد من آل مرجي وزوجته الحامل من آل فقيه وولديهما وشخص آخر، وعملت فرق الاسعاف والاغاثة على انتشال جثامينهم ونقلها الى مستشفى تبنين الحكومي.



وأدت الغارة الى وقوع أكثر من 9 جرحى من سكان المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف عرف منهم: نور ماجد ، ملاك ماجد ، محمد صالح، الآء رفيق ايوب، مادلين زهير حيدر، مروة سامر سعد، سعد سامر سعد، وزينب سامر سعد ونقلوا جميعهم الى مستشفى تبنين الحكومي أيضاً.



وتسببت الغارة بتدمير المنزل بشكل كامل وبخسائر فادحة بعشرات المنازل المحيطة.