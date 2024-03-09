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لبنان

توتر كبير في بلدة عكّارية.. جريمة تقتل إثنين من أبنائها والجيش ينتشر!

Lebanon 24
09-03-2024 | 16:49
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تشهد بلدة البزال العكارية حالة من التوتر إثر الجريمة التي وقعت قبل يومين في منطقة المنية، وأسفرت عن مقتل شخصين إثنين هما "ع.ع." و "م.ح.".
 
 
وكانت وحدات من الجيش نفذت انتشاراً واسعاً في بلدة البزال مسقط رأس القتيلين، خوفاً من حدوث أي ردّة فعل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
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وتشير المعلومات إلى أن عملية القتل جاءت لأسباب ثأرية، وهي مرتبطة بحادثة مقتل الشاب المعاون "ل.م." الذي قضى قبل أشهر عديدة إثر إطلاق نار.
 
 
كذلك، عُلِم أن دورية من مخابرات الجيش أوقفت اليوم "ع.م" و "ع.م" فيما فر المدعو "ا.م" إلى جهة مجهولة والعمل على تعقبه مستمر حتى توقيفه.
 
ووفقاً للمصادر، فإن الموقوفين متورطين بحادثة القتل في المنية، والتحقيق جارٍ معهما بإشراف القضاء المُختص. 
 
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