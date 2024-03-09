مأساةٌ في الكورة.. هكذا قضى بحادثٍ مروّع!

قتل المدعو "ج.ب." وهو سائق دراجة نارية إثر وقوع حادث مروري بينه وبين "بيك آب" في منطقة بصرما - قضاء الكورة.

وبحسب مندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد جرى توقيف سائق الشاحنة من قبل "شعبة المعلومات"، فيما عُلم أن القتيل هو "عامل ديلفري".