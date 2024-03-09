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لبنان

مأساةٌ في الكورة.. هكذا قضى بحادثٍ مروّع!

Lebanon 24
09-03-2024 | 11:59
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قتل المدعو "ج.ب." وهو سائق دراجة نارية إثر وقوع حادث مروري بينه وبين "بيك آب" في منطقة بصرما - قضاء الكورة.
وبحسب مندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد جرى توقيف سائق الشاحنة من قبل "شعبة المعلومات"، فيما  عُلم أن القتيل هو "عامل ديلفري". 
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