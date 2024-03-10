حزب الله ينعى 3 شهداء... وهذه أسماؤهم

صدر عن المقاومة الاسلامية، اليوم الاحد، بيان جاء فيه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد جعفر علي مرجي "رضوان" مواليد عام 1968 من بلدة بليدا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

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وفي بيان ثان قال حزب الله: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي جعفر مرجي "أبو جعفر" مواليد عام 1993 من بلدة بليدا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وختم: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن جعفر مرجي "باقر" مواليد عام 1996 من بلدة بليدا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".