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لبنان

منطقة لبنانيّة "جنة لعصابات السرقة".. إكتشفوا مكانها!

Lebanon 24
10-03-2024 | 02:06
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ذكرت صفحة "وينيه الدولة" عبر "فيسبوك" أنّ عصابات سرقة السيارات باتت تنشطُ في ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت، خصوصاً في المناطق التي تسود شوارعها الفوضى الكاملة.
 
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وأشارت الصفحة إلى أن منطقة خلدة - دوحة الشويفات وعرمون، تُعتبر جنة عصابات سرقة السيارات التي تأتي من مناطق بعيدة لتستغل غياب الشرطة البلدية والقوى الأمنية، وتجعل من شوارع تلك المنطقة وأزقتها مسرحاً لها. 
 
وتزعم الصفحة أنه لا يكاد يمرّ يومٌ إلا وتُسرق سيارة من هنا أو حتى شاحنة نقل من هناك، من دون أن يلقى ضحايا تلك العصابات أو سكان المنطقة آذاناً صاغية لمشكلتهم. 
وأرفقت الفيديو منشورها بمقطع فيديو لشخص تعرّضت سيارته لعملية سرقة في منطقة عرمون، شارحاً تفاصيل ما حصل معه.
 
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