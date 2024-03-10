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لبنان

باسيل طلب.. فهل ينال ما يريده؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
10-03-2024 | 02:45
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تقولُ مصادر مطلعة أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" يرغب بشكل كبير برفع الولايات المتحدة الأميركية العقوبات المفروضة عليه لكي يتفرغ في السنوات المقبلة لاعادة تنظيم "التيار" تمهيداً للانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة.
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وبحسب المصادر، فإنّ باسيل لا يجد تجاوباً حقيقياً مع كل مساعيه في هذا الشأن بالرغم من كل مواقفه التي يرفعها ضد "حزب الله"، إذ أنّ واشنطن لا تتعامل معه بإعتباره حسم خياراته السياسية وبات في الخندق المعادي للحزب.
وترى المصادر أنّ طبيعة العقوبات المفروضة على باسيل تجعل ايجاد حل لها امرا صعبا ويحتاج الى متابعة قانونية في الولايات المتحدة ولا يمكن رفعها بقرار سياسي.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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