Advertisement

لبنان

الدوحة تتحرك مجدداً.. من دون غطاء؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-03-2024 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1173419-638456566420135692.jpeg
Doc-P-1173419-638456566420135692.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من الواضح أن القطريين عادوا بزخم كبير للقيام بدور جدي وفاعل في الازمة اللبنانية الداخلية بالتوازي مع المساعي التي يقومون بها والمرتبطة بالمعارك الحاصلة في جنوب لبنان وقطاع غزة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الدوحة تنسق حراكها بشكل كامل وشامل مع الولايات المتحدة الأميركية وإن لم تكن هذه المساعي متصلة بـ"اللجنة الخماسية" التي تعاني تباينات بين أعضائها بشأن كيفية التعامل مع الملف اللبناني.
Advertisement
وترى المصادر أنّ الدوحة ستتعامل مع القوى الداخلية بشكل منفرد من اجل الوصول الى تقاطعات وقد ظهر أمامها تجاوب كبير من بعض الاطراف المتناقضة وهذا "يبشر بالخير" وبإمكان احداث خرق.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:15 | 2024-03-10
09:00 | 2024-03-10
08:53 | 2024-03-10
08:41 | 2024-03-10
08:39 | 2024-03-10
08:19 | 2024-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24