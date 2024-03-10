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لبنان

لسائقي الدراجات الناريّة... هذا الخبر يهمّكم

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
10-03-2024 | 03:45
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لُوحظ أنّ شرطة العديد من البلديّات، بمؤازرة عناصر من قوى الأمن الداخليّ، مستمرّة بالتدقيق بهويّات سائقي الدراجات الناريّة.

وتأتي هذه الحملات من قبل البلديّات، بعد ارتفاع معدّلات سرقة الدراجات الناريّة، إضافة إلى أنّ معظم السائقين يحملون الجنسيّة السوريّة، وأغلبيتهم مخالفين لنظام الإقامة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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