لسائقي الدراجات الناريّة... هذا الخبر يهمّكم

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وتأتي هذه الحملات من قبل البلديّات، بعد ارتفاع معدّلات سرقة الدراجات الناريّة، إضافة إلى أنّ معظم السائقين يحملون الجنسيّة السوريّة، وأغلبيتهم مخالفين لنظام الإقامة.