هل ارتفع سعر ربطة الخبز؟

عمدت الأفران الرئيسيّة، إلى رفع سعر ربطة الخبز الفي ليرة في الآونة الأخيرة، فكان سعر ربطة الخبز، في ظلّ استقرار الدولار، 45 ألف ليرة، وازداد 1000 ليرة ليصل إلى 46 ألف ليرة، وأخيراً أيّ قبل أيّام قليلة، أصبح 47 ألف ليرة.

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كما أنّ بعض الأفران يبيع ربطة الخبز بسعر يتراوح ما بين 49000 و51000 ليرة.