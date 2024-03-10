القصف يتجدّد.. هكذا يبدو وضع الجنوب الآن

عادت أجواء التوتر لتخيم على جنوب لبنان، وذلك عقب معاودة العدو الإسرائيلي شن هجماته ضد عدد من القرى والبلدات اللبنانية.

وصباحاً، قصفت طائرة إسرائيلية معادية الأحراج الشرقية لبلدة الهبارية في منطقة العرقوب، فيما قالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إنّ الطيران المعادي يحلق على علو مرتفع فوق مدينة الهرمل.

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كذلك، حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف مدينة صور، كما أطلق العدو الاسرائيلي طيلة الليل الفائت القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

ووسط ذلك، تحدثت المعلومات عن تنفيذ الجيش الإسرائيلي غارة بالصواريخ طالت مرتفعات إقليم التفاح خلال ساعات الليل.

وكان العدو الإسرائيلي صعّد مساء أمس من تعدياته، حيثُ أغار بالطيران الحربي على منزلٍ في بلدة خربة سلم، ما أدّى إلى ارتقاء 3 شهداء هم: جعفر علي مرجي وعلي جعفر مرجي وحسن جعفر مرجي، وجميعهم من عائلة واحدة.

كذلك، سقط عدد من الجرحى عُرف منهم نور ماجد، ملاك ماجد، محمد صالح، الآء رفيق ايوب، مادلين زهير حيدر، مروة سامر سعد، سعد سامر سعد، زينب سامر سعد، وقد نقلوا جميعاً إلى مستشفى تبنين الحكومي وإصاباتهم طفيفة بإستثناء والدة الشهيدين مرجي أحلام فقيه التي تعاني من جروحٍ خطيرة.

وأسفرت الغارة أيضاً عن تضرر عدد كبير من المنازل في بلدتي خربة سلم والصوانة من جراء الضربة الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً جسيمة بالممتلكات والمزروعات والبنى التحتية خصوصاً شبكتي الكهرباء والمياه.

وبعيد منتصف الليل الفائت، قصفت مدفعية العدو الاسرائيلي أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة.



