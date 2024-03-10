مكان سيدخله إسرائيليون هرباً من "حزب الله".. هذا موقعه!

ذكر مقالٌ نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" أنّ الحرب بين إسرائيل و "حزب الله" لم تنتقل حتى الآن إلى مرحلة "الإبادة المتبادلة"، مشيراً إلى أن الآمال معقودة على ألا تصل الأمور إلى ذلك.

Advertisement



وأشار المقال الذي كتبهُ آفري جلعاد وترجمهُ "لبنان24" إنّ هناك وضعاً في بيروت أو طهران سيتم خلاله إعلان توقيت الضغط على زر تفعيل الصواريخ الثقيلة والذكية والضخمة لضرب إسرائيل.



ويقول جلعاد إنه إذا تعلمت إسرائيل شيئاً من هجوم "حماس" عليها يوم 7 تشرين الأول الماضي، فهو أنّه إذا استعدّ العدو لشيء ما، فسوف يحدث عاجلاً أم آجلاً، وأضاف: "لو فتحت أبواب جهنّم، فإن بيوتنا ومحمياتنا لن تعطين أي جواب. في ذلك الوقت العصيب، لن تكون هناك شبكات خليوية ولا كهرباء ولا شيء.. فمن سينقذنا؟".



يعتبر جلعاد أن كل ما هو تحت الأرض قد ينجو من "طوفان المتفجرات المتطايرة"،وأردف: "من المؤسف لنا أنه لم نتمكن من بناء شبكة مترو تحت الأرض كافية لتوفير الحماية لشعب كامل كما هي الحال في أوكرانيا بالمناسبة. هناك، توفر الأنفاق تحت الأرض الحماية للمدنيين، كما أن الخسائر البشرية تكون أقلّ بكثيرٍ مما كان يمكن أن يحدث لو لم ينزل الأوكرانيون تحت الأرض عندما كان الروس يمطرونهم بالقذائف من السماء".