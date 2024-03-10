أعلن حزب الله، اليوم الأحد، في بيان أنه "قصف عند الساعة 9:15 صباحًا مستعمرة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، بأن "حزب الله أطلق أكثر من 20 صاروخا نحو جبل ميرون على دفعتين".