أعلن حزب الله، اليوم الأحد، في بيان أنه "قصف عند الساعة 9:15 صباحًا مستعمرة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا".
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، بأن "حزب الله أطلق أكثر من 20 صاروخا نحو جبل ميرون على دفعتين".
وقال الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق نحو 35 صاروخا من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل وتم اعتراض بعضها.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن صافرات الإنذار دوت في مختلف المستوطنات الإسرائيلية لاسيما ميرون، سيسوفا كفار حوشان، كرم بن زميرة، برعام، زبينون، بار يوهاي وغيرها.
بدورها، أفادت قناة "الجزيرة" بأن القصف الأخير باتجاه ميرون جاء بواسطة 36 صاروخاً من جنوب لبنان.