أعلن "حزب الله"، صباح اليوم الأحد، شن هجوم جوي بمسيرتين إنقضاضيتين على مرابض مدفعية إسرائيلية في منطقة عرعر المحاذية للحدود مع لبنان.

ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 6.20 دقيقة، وقد أصابت أهدافها بدقّة.