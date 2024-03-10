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لبنان

الحاج حسن: نحن منفتحون على أي حوار جدي وموضوعي

Lebanon 24
10-03-2024 | 05:36
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اعتبر رئيس "تكتل بعلبك الهرمل النيابي" النائب الدكتور حسين الحاج حسن أن "طوفان الأقصى، لم يقهره الجوع والعطش، وقد أثبت كيف يكون الصمود الأسطوري أمام العدو الصهيوني السفاح والمجرم والنازي الخائف، الذي تدعمه أميركا بالسلاح، فهي التي تقود الحرب، وتغطيه بالفيتو في مجلس الأمم، وهي لا تريد إنهاء الحرب".

 وأضاف خلال لقاء سياسي: "العدو الإسرائيلي رغم كل الدعم الأميركي، خسر الرّدع، وخسر ثقة جمهوره به وبجيشه وبنظامه السياسي".

 وأكد أنّ "الوضع في الجيش الإسرائيلي متأزّم أمام المقاومة في غزة ولبنان، وواجبنا نحن أن نزيد من أزمة الثّقة بين الحكومة والجمهور الإسرائيلي".

 ورأى الحاج حسن أنّ "المقاومة في غزة مطمئنة وقوية وصامدة، وإنّ المقاومة في لبنان بعملياتها تدافع عن لبنان، وتدعم الشّعب الفلسطينيّ وتساند مقاومته الباسلة والشريفة، ولطالما هنالك حرب وعدوان على غزّة لن تهدأ جبهة الجنوب".

 ورداً على سؤال حول الدعوات إلى حوار لانتخاب رئيس للجمهورية، قال الحاج حسن: "نحن منفتحون على أي حوار جدي وموضوعي".

( الوكالة الوطنية)
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