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لبنان

استقرار جويّ تام... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
10-03-2024 | 05:53
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 يستقرّ الجوّ بشكل تام وسط انكفاء المنخفض الجوي شرقًا، ولعدة ايام، مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة منتصف الاسبوع المقبل.  

الاحد:
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ١٩ ساحلا وبين ٢ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على ال ١٠٠٠
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٢- الجوّ : غائم جزئياً
٣- الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س 
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa
٦- الانقشاع : جيد
٧- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

الاثنين: مستقر ومشمس، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٤ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على ال ١٠٠٠ فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الثلاثاء: مستقر ومشمس، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٣ و ٢٤ ساحلا وبين ٦ و ٢٢ بقاعاً وبين ٨ و ١٩ على ال ١٠٠٠ فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
 
 
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