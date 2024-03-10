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لبنان
استقرار جويّ تام... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
Lebanon 24
10-03-2024
|
05:53
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يستقرّ الجوّ بشكل تام وسط انكفاء المنخفض الجوي شرقًا، ولعدة ايام، مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة منتصف الاسبوع المقبل.
الاحد:
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ١٩ ساحلا وبين ٢ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على ال ١٠٠٠
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٢- الجوّ : غائم جزئياً
٣- الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa
٦- الانقشاع : جيد
٧- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
الاثنين: مستقر ومشمس، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٤ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على ال ١٠٠٠ فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
الثلاثاء: مستقر ومشمس، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٣ و ٢٤ ساحلا وبين ٦ و ٢٢ بقاعاً وبين ٨ و ١٩ على ال ١٠٠٠ فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
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