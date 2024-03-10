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لبنان

بري: ليكن رمضان هذا العام صوماً للتقرب الى الله قولاً وعملاً

Lebanon 24
10-03-2024 | 06:39
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توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالتهنئة، لمناسبة حلول شهر رمضان، وقال: "مع حلول شهر الخير والبركة شهر الله، مدعوون هذا العام الى إلتماس رؤيا هلال هذا الشهر المبارك على الأرض قبل التماسه من السماء، من خلال عيون أهلنا في القرى الحدودية اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة صموداً وبذلاً وتضحية حتى الشهادة ، ومن خلال عيون الأطفال والنساء والشيوخ فوق رمال قطاع غزة".
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وتابع: "مدعوون وكذلك المسلمون في مشارق ومغاربها قبل التذكر في هذا الشهر الفضيل جوع وعطش يوم القيامة، الى التذكر ومن منظور إنساني وإيماني وأخلاقي جوع وعطش وقهر وتهجير وإبادة الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية وأكناف بيت المقدس .

 وختم بري: "ليكن رمضان هذا العام الذي يتزامن مع زمن الصوم لدى الطوائف المسيحية الكريمة صوماً للتقرب الى الله قولاً وعملاً، من خلال التقرّب الى وجع اهلنا في الجنوب ومعاناة أشقائنا في فلسطين وأهلها ومقدساتها ، فمن هناك يجب ان يُلتمس هلال شهر صومنا ، وهناك أيضاً تُمتحن الأمة في إيمانها وإنسانيتها وإنتمائها وهويتها ، فهل هي فاعلة فتُقبل الأعمال".
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