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لبنان

إشكال وإطلاق نار في طرابلس

Lebanon 24
10-03-2024 | 07:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في السوق العريض في طرابلس، تطوّر إلى قيام ي.س بإطلاق النار على خ.ك، من دون إصابته.
 
 
وحضرت إلى المكان دورية من الجيش، وعملت على ضبط الأمور، وتعمل على ملاحقة مطلق النار لتوقيفه.
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إشكال

طرابلس

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