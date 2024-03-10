منخفض جويّ متمركز فوق اليونان... هذا موعد وصوله إلى لبنان

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- الحال العامة: طقس مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، حتى يوم غد الاثنين حيث يتأثر لبنان بمنطقة من الضغط الجوي المرتفع تؤدي الى ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية خلال الايام المقبلة، ومن المتوقع أن تعود للانخفاض اعتبارا من يوم الخميس بسبب تأثير منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز فوق اليونان والذي يؤدي الى بعض التقلبات في الطقس اعتبارا من صباح يوم الجمعة المقبل. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل بحيث تصبح أعلى من معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية. وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، حتى يوم غد الاثنين حيث يتأثر لبنان بمنطقة من الضغط الجوي المرتفع تؤدي الى ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية خلال الايام المقبلة، ومن المتوقع أن تعود للانخفاض اعتبارا من يوم الخميس بسبب تأثير منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز فوق اليونان والذي يؤدي الى بعض التقلبات في الطقس اعتبارا من صباح يوم الجمعة المقبل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و 22 درجة، طرابلس بين 11 و 20 درجة وفي زحلة بين 6 و 17 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد

قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

الإثنين

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل بحيث تصبح أعلى من معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية.

الثلاثاء

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح في المناطق الجنوبية حيث تصل سرعتها لحدود ال 50 كلم/ساعة.

الأربعاء

غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع حيث تتخطى معدلاتها بحدود ال 3 درجات وتبقى الرطوبة منحفضة، تنشط الرياح خاصة في المناطق الجنوبية مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.



- درجات الحرارة المتوقعة : على الساحل من 9 الى 13 درجة، فوق الجبال من 6 الى 15 درجة، في الداخل من 4 الى 14 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهارا، شمالية غربية الى شمالية شرقية ليلاً، سرعتها بين 10 و 30 كم/س



- الانقشاع: جيد اجمالا.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55و 75%.



- حال البحر:متوسط ارتفاع الموج.



- حرارة سطح الماء: 19°م.



- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق .



- ساعة شروق الشمس: 05,57 ساعة غروب الشمس: 17,41