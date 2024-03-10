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لبنان

أصاب الهدف... "حزب الله" استهدف "نمير" إسرائيليّة

Lebanon 24
10-03-2024 | 09:24
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف آلية عسكرية ‏إسرائيليّة من نوع "نمير" في موقع المالكية، ‏وأصابها إصابة مباشرة".‌‏
 
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