15
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أصاب الهدف... "حزب الله" استهدف "نمير" إسرائيليّة
Lebanon 24
10-03-2024
|
09:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف آلية عسكرية إسرائيليّة من نوع "نمير" في موقع المالكية، وأصابها إصابة مباشرة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: نؤيد الحل السياسي على الجبهة الشمالية مع "حزب الله"
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: نؤيد الحل السياسي على الجبهة الشمالية مع "حزب الله"
10/03/2024 19:54:42
10/03/2024 19:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: أطلعنا المبعوث الأميركي هوكشتاين على انتهاكات "حزب الله" عند حدودنا الشمالية
Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: أطلعنا المبعوث الأميركي هوكشتاين على انتهاكات "حزب الله" عند حدودنا الشمالية
10/03/2024 19:54:42
10/03/2024 19:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع للـ"أم تي في": "حزب الله" هو أكبر مشكلة يُواجهها لبنان في المرحلة الحالية وكثر حاولوا معالجتها ولا نزال في نفس المشكلة و"الحزب" انخرط فعلاً بالحرب لكنه لم يذهب بعيداً لأن ميزان القوى ليس لصالحه
Lebanon 24
جعجع للـ"أم تي في": "حزب الله" هو أكبر مشكلة يُواجهها لبنان في المرحلة الحالية وكثر حاولوا معالجتها ولا نزال في نفس المشكلة و"الحزب" انخرط فعلاً بالحرب لكنه لم يذهب بعيداً لأن ميزان القوى ليس لصالحه
10/03/2024 19:54:42
10/03/2024 19:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع "واللا": وزارة الدفاع الإسرائيلية تعمل على خطة لإيواء نحو 100 ألف شخص على الحدود الشمالية قد تضطر الحكومة لإجلائهم في ظل تصعيد محتمل مع حزب الله
Lebanon 24
موقع "واللا": وزارة الدفاع الإسرائيلية تعمل على خطة لإيواء نحو 100 ألف شخص على الحدود الشمالية قد تضطر الحكومة لإجلائهم في ظل تصعيد محتمل مع حزب الله
10/03/2024 19:54:42
10/03/2024 19:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله
الية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بتصاميم لبنانية.. زوجة رونالدو ظهرت كالأميرات (صور)
Lebanon 24
بتصاميم لبنانية.. زوجة رونالدو ظهرت كالأميرات (صور)
17:07 | 2024-03-09
09/03/2024 05:07:25
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن محاولة لإغتيال نصرالله.. هكذا لاحقته إسرائيل!
Lebanon 24
معلومات عن محاولة لإغتيال نصرالله.. هكذا لاحقته إسرائيل!
06:30 | 2024-03-10
10/03/2024 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منشورٌ من الحريري.. ماذا قال لملكة جمال لبنان؟
Lebanon 24
منشورٌ من الحريري.. ماذا قال لملكة جمال لبنان؟
14:37 | 2024-03-09
09/03/2024 02:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء عاجلٌ إلى اللبنانيين.. رسالة "خبيثة" على هواتفكم وهذا نصها
Lebanon 24
نداء عاجلٌ إلى اللبنانيين.. رسالة "خبيثة" على هواتفكم وهذا نصها
14:13 | 2024-03-09
09/03/2024 02:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلان عاجل من مركز الفلك الدولي... هذا ما قاله عن رؤية هلال شهر رمضان (صور)
Lebanon 24
إعلان عاجل من مركز الفلك الدولي... هذا ما قاله عن رؤية هلال شهر رمضان (صور)
09:50 | 2024-03-10
10/03/2024 09:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:46 | 2024-03-10
المحكمة العسكرية الدّائمة أصدرت حكمها في قضيّة "أبو سلة"
13:36 | 2024-03-10
بشأن أول أيام رمضان.. هذا ما أعلنه مكتب الوكيل الشرعي للامام الخامنئي في لبنان
13:30 | 2024-03-10
ميقاتي مهنئاً بحلول شهر رمضان: نتمنى ان تتوحد جهودنا جميعا لتجاوز هذه المرحلة الصعبة
13:22 | 2024-03-10
لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. هذا ما قاله سفير السعودية
13:00 | 2024-03-10
"إستنفار كبير" ضد "حزب الله".. هكذا تستعد إسرائيلُ لمواجهة الصواريخ!
12:46 | 2024-03-10
التوتر مستمر جنوباً.. شهداء بغارة استهدفت هذه البلدة
فيديو
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
04:29 | 2024-03-08
10/03/2024 19:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
05:04 | 2024-03-05
10/03/2024 19:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
14:47 | 2024-03-03
10/03/2024 19:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24