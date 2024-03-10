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لبنان

نداء من "حزب الله".. هذا ما طلبه من الإعلاميين

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
10-03-2024 | 09:46
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علم أن "حزب الله" عمم على المؤسسات الإعلامية بضرورة التنسيق مع العلاقات الإعلامية في الحزب قبل التوجه لأي قرية أو لأي نشاط في كافة المناطق الجنوبية والبقاعية وضمن الضاحية الجنوبية.
ولفتت المعلومات إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو منع حصول أي خلل وبصورة خاصة في الجنوب حالياً، لا سيما خلال مواكب التشييع أو خلال تغطية أضرار الاعتداءات الإسرائيلية أو أثناء إجراء مقابلات.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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