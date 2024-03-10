نداء من "حزب الله".. هذا ما طلبه من الإعلاميين

علم أن "حزب الله" عمم على المؤسسات الإعلامية بضرورة التنسيق مع العلاقات الإعلامية في الحزب قبل التوجه لأي قرية أو لأي نشاط في كافة المناطق الجنوبية والبقاعية وضمن الضاحية الجنوبية.

ولفتت المعلومات إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو منع حصول أي خلل وبصورة خاصة في الجنوب حالياً، لا سيما خلال مواكب التشييع أو خلال تغطية أضرار الاعتداءات الإسرائيلية أو أثناء إجراء مقابلات.