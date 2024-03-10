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لبنان

الجيش أوقف قاتل مواطنين.. ماذا قال عن "أبو الكعك" أيضاً؟

Lebanon 24
10-03-2024 | 09:54
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

في إطار إجراءات تتبُّع المشاركين في جرائم القتل، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بزال – عكار اللبناني (ع.م.) لمشاركته في جريمة قتل بتاريخ 8 / 3 / 2024 في بلدة المنية - الشمال حيث قُتل اللبنانيان (ع.ع.) و(م.ح.). وقد ضُبطت في حوزة الموقوف أسلحة حربية وكمية من الذخائر، إضافة إلى السيارة التي استخدمها أثناء تنفيذ الجريمة.
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كما سلم الفلسطيني (م.خ.) الملقب (أبو الكعك) نفسه إلى مديرية المخابرات بعد إقدامه على قتل الفلسطيني (ب.ا.) بسلاح حربي.
بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
 
 
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