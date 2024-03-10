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لبنان

مراد: من المهام المقبلة لرئيس الجمهورية تثبيت سيادة لبنان

Lebanon 24
10-03-2024 | 10:14
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اعتبر النائب حسن مراد، خلال لقاء في بعلبك ضم مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي وأئمة المساجد، أن "مبادرة تكتل الاعتدال الوطني لا تختلف كثيرا عن مبادرة دولة الرئيس نبيه بري، ولكن المبادرة التي طرحها دولة الرئيس بري للأسف لم  يتم التجاوب معها من قبل بعض الكتل، لذلك عندما استقبلنا كتلة الاعتدال ناشدنا باقي الكتل بان تعود إلى مبادرة الرئيس بري ونذهب لنتحاور مع بعضنا تحت قبة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، إن كان على صعيد ما يحصل في الجنوب من اعتداءات وحرب، وإن كان بشأن أي قرار لخروجنا من الأزمة الاقتصادية التي نمر بها". 
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وأردف: "نحن بحاجة إلى الرأس، بحاجة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وبحاجة الى تشكيل حكومة وليس حكومة تصريف أعمال، من أجل العمل لإعادة استنهاض البلد، لان المواطن بحاجة إلى أن نبتعد عن خلافاتنا السياسية التي ليس لها مبرر في هذه الظروف الصعبة". 

ورأى مراد أن "رئيس الجمهورية هو الضامن الوحيد لأي اتفاق يراعي الظروف الاقتصادية لهذا البلد، وفي نفس الوقت لأي قرار دولي يأتي ليحافظ على سيادة لبنان كاملة، ومن ضمنها المطالبة بعودة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقرى السبع التي ما زالت محتلة من قبل العدو الصهيوني. لذلك من المهام المقبلة لرئيس الجمهورية تثبيت سيادة لبنان على كامل الأراضي اللبنانية".

 
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