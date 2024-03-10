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لبنان

تمرين للجيش الإسرائيليّ يُحاكي قتالاً مع لبنان.. هكذا يتحضّر للطوارىء

Lebanon 24
10-03-2024 | 10:28
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قال الجيش الإسرائيلي إنه "يتمرن على الإمداد المتعدد الأذرع تحت النيران في إطار الاستعداد للمناورة البرية في الجبهة الشمالية".
 
وأضاف الجيش في بيان: "خلال الأسبوع الماضي أقيم تمرين عملياتي شمل تزويد الإمدادات اللوجستية جوا وبرا بقيادة هيئة التكنولوجيات واللوجستيات وبالتعاون مع قيادة المنطقة الشمالية، وسلاح الجو وغيرها من الوحدات التابعة لذراع البر".
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وذكر البيان أن "القوات تدربت خلال التمرين على نقل المعدات، والمياه، والوقود، وأنواع الذخيرة خلال الطوارئ إلى القوات المناوِرة التي تخوض القتال على الجبهة الشمالية. وشمل التمرين تحميل معدات حملتها طائرات سلاح الجو وإفراغها ونقل المعدات بواسطة مركبات على الأرض". 
 
وأشار البيان إلى أنه "منذ نشوب الحرب تم إنجاز سبع عمليات تزويد بإمدادات لوجستية جوًا من قبل وحدة الإمدادات الجوية التابعة للواء "هماروم"، والتي تم خلالها إدخال حوالي 110 أطنان من الإمدادات لصالح القوات المناوِرة في غزة". 
 
وأضاف: "أما برا فتم إنجاز آلاف العمليات اللوجستية الأخرى بواسطة قوافل لوجستية"، مؤكداً أن الجيش جاهز لتنفيذ عمليات مشابهة على الجبهة الشمالية أيضا، بكثافة عالية وتحت الينران إذا لزم الأمر.
 
والجمعة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تعد خطة لعملية برية محتملة في لبنان، في خضم التصعيد العسكري مع حزب الله المستمر منذ أشهر. (سكاي نيوز عربية) 

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