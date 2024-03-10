المكاري: هذا ما قلته حرفيا عن مبادرة تكتل الاعتدال

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اصدر وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري البيان الآتي: "علّق اكثر من طرف على تصريحي أمس عن مبادرة تكتل الاعتدال الوطني، من دون الوقوف على حقيقة موقفي وحرفية الكلام الصادر عني.لمن فاته موقفي بحرفيّته، أعود وأكرره كما قلته امس من دون زيادة ولا نقصان: "أرى أن هناك عراقيل كثيرة تواجه مبادرة تكتل الاعتدال، ولا اعتقد انها ستوصل إلى أي مكان، رغم الإقرار بأهمية الحوار والتواصل بين الجميع، فالمواقف الحادة لا تنتج رئيسا، وحتى الان لا نرى إلا مواقف حادة. نحن نرحب بكل مبادرة حوارية، لان مجلس النواب المنقسم سياسيا لن يستطيع انتخاب رئيس بالتركيبة الحالية إلا إذا اجتمعت الكتل واتفقت على تأمين النصاب".