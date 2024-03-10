Advertisement

لبنان

ارتكب سرقات عدّة في النبطيّة.. وهكذا كان مصيره

Lebanon 24
10-03-2024 | 10:38
A-
A+
Doc-P-1173564-638456857711908088.jpg
Doc-P-1173564-638456857711908088.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــــدر عـــــن المـــــديريّـة العـامّــــة لقــــــوى الأمــــن الدّاخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامّـــــــــــــة البـــــلاغ التـّـــالـي:

ادّعت مواطنة من سكّان مدينة النبطيّة ضدّ مجهول، بجرم سرقة كابلات كهربائية من الطابق الأرضي للمبنى حيث تقيم.
Advertisement

من خلال التّحريّات التي قامت بها عناصر مفرزة النبطيّة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، اشتبهت بأحد الأشخاص، ويدعى:

أ. ح. (مواليد عام 1981، لبناني)
كذلك توافرت للمفرزة المذكورة معلومات مؤكّدة، عن قيام المشتبه به بسرقة من داخل محل تجاري في النبطيّة.

وعليه، نتيجة للمتابعة، تمّ توقيفه من قبل دوريّة من المفرزة، لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:46 | 2024-03-10
13:36 | 2024-03-10
13:30 | 2024-03-10
13:22 | 2024-03-10
13:00 | 2024-03-10
12:46 | 2024-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24