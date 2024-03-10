سليمان: مبادرة تكتل الاعتدال الوطني تحاكي هواجس كل اللبنانيين

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رأى عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النائب محمد سليمان، خلال استقباله وفودا وفاعليات بدارته في وادي خالد، أن "مبادرة التكتل تحاكي هواجس كل اللبنانيين لأنها تعمل على التلاقي بين كل المكونات السياسية لإنهاء الشغور وتسعى لتقريب وجهات النظر بين كل الكتل لإنهاء الفراغ الحاصل في المؤسسات".وقال "إن المسعى الداخلي الذي يقوم به التكتل يلاقي اليوم المبادرة الخماسية ويذلل العقبات للوصول الى حل يجمع اللبنانيين ويحمي لبنان".وتمنى "أن يحمل شهر رمضان المبارك انفراجاً بالوضع السياسي والمعيشي على اللبنانيين وأن يحل السلام وتتوقف حرب الإبادة والتهجير والتجويع على أهلنا في غزة والهجمات المتكررة على الجنوب اللبناني".وكان لسليمان جولة في عدد من القرى والبلدات العكارية.