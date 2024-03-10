الوضع متوتّر جدّاً في الجنوب... إطلاق صواريخ وقصف إسرائيليّ

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إطلاق 30 صاروخاً من لبنان باتجاه مزارع شبعا.

وتزامن ذلك مع دويّ صفارات الإنذار في مناطق عدة في شمال فلسطين المحتلة.

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وأشارت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أطراف بلدة راشيا الفخار تعرّضت لقصف مدفعيّ إسرائيليّ عنيف.



وأضافت أنّ بلدة الفرديس تعرّضت للقصف المدفعيّ، إضافة إلى منطقة هورا الواقعة بين بلدتيّ ديرميماس وكفركلا.

إلى ذلك، أعلن "حزب الله" أنّه استهدف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة.

كما قال "الحزب" إنّه استهدف ثكنة معاليه غولان بالأسلحة الصاروخية.

وأضاف "الحزب" أنّه استهدف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا المحتلة بالأسلحة الصاروخية.