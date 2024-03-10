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لبنان

قاووق: لا عدوان ‏على المدنيين من دون ردّ

Lebanon 24
10-03-2024 | 11:12
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أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، خلال إحياء ذكرى مرور ثلاثة ايام ‏على استشهاد فادي محمود ضاوي، في مجمع الكاظم في منطقة بيروت، أن "سياسة أميركا والعدو الإسرائيلي تعمل للإستفراد بغزة عبر ايقاف ‏جبهات المساندة وخاصة المقاومة في لبنان واليمن"، مشددا على أنّ "التهدئة تبدأ من غزة".
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 وحول الاعتداءات المتكررة على المدنيين اللبنانيين وخاصة الضربات الأخيرة، أكد قاووق بأنه "لا عدوان ‏على المدنيين دون رد، وان التصعيد بالتصعيد، ولذلك وسعت المقاومة استهدافها للمستوطنات على قاعدة الرد ‏بالمثل". ‏

وحول تهديد العدو بالحرب الواسعة على لبنان، أشار إلى أن "هذه التهديدات صدرت عن القادة ‏الصهاينة منذ أكثر من خمسة أشهر، وهذه التهديدات لا محل لها من الاعراب في لبنان والذي منعها ‏‏(إسرائيل) من تحقيق تهديداتها هو خشيتها من المقاومة والمفاجآت التي اعدتها لها". وشدد على ان "قرار المقاومة بمساندة غزة هو قرار استراتيجي تاريخي ووطني وانساني، وهو ‏يحظى بتأييد شعبي واسع لبنانيا وعربيا ودوليا".‏

وختم قاووق: "الأميركي عبر الفيتو الذي يقوم به يعكس وحشية الإدارة الأميركية وتأييدها لمواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني، وان اسقاط ‏المساعدات الأميركية الغذائية هي مسرحية انتخابية فاشلة، خاصةً بعد فشل أميركا في حماية السفن ‏والمدمرات في البحر الأحمر."‏
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