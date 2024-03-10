منسق تيار العزم في عكار هنأ بحلول شهر رمضان

هنأ منسق عام تيار "العزم" في عكار الدكتور هيثم عز الدين، بحلول شهر رمضان المبارك، وقال في بيان:



"أعاده الله علينا وعليكم وسائر المسلمين أعواماً عديدة وأزمنة مديدة بالخير واليُمن والبركة. اللهم اجعله شهر خير وبركة ورحمة علينا وعلى جميع أوطان المسلمين وتقبل اللهم صيامنا وقيامنا".

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