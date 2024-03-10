دار الفتوى يعلن عن أول أيام رمضان المبارك

صدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان البيان التالي:



" ثبت لدينا بالوجه الشرعي أنَّ أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445ه، هو يوم غدٍ الاثنين الواقع في 11 آذار 2024م، وذلك عملاً بما ذهب إليه جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية من أنَّه إذا ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في قِطْر لَزِمَتْ هذه الرؤية سائر الأقطار، وقد ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في عدَّة أقطار عربية وإسلامية".

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وأضاف: "وإننا إذ نهنئ المسلمين بهذا الشهر الكريم، نسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبرٍ وبركة، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه وآدابه، وإلى العمل بطاعته، وأن يعيد أيامه المباركة على المسلمين واللبنانيين جميعاً بالأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب، وكلَّ عامٍ وأنتُم بخَير".