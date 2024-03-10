بصواريخ الكاتيوشا.. هذا ما استهدفه حزب الله عصر اليوم

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه عند 16:55 من اليوم ‏الأحد استهدف عناصر من حزب الله ثكنة معاليه ‏غولان ‏للمرة الثانية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

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