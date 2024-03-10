لمناسبة رمضان.. هذا ما تمناه الحريري

كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على منصة "أكس": "رمضان كريم. أتقدّم من اللبنانيين والعرب والمسلمين بالتهنئة بقدوم شهر التقوى، بأمل أن يحمل الخير للبنان وشعبه، ويخرجه من أوضاعه الصعبة المستمرة من سنوات، وبدعاء أن ينهي محنة فلسطين وشعبها الذي يتعرض لوحشية قل نظيرها في التاريخ".

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