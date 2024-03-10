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لبنان

التوتر مستمر جنوباً.. شهداء بغارة استهدفت هذه البلدة

Lebanon 24
10-03-2024 | 12:46
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لا يزال التوتر مستمراً في جنوب لبنان، حيث نفذ العدو الإسرائيلي عدّة غارات على عدد من البلدات الحدودية، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة الهبارية جنوبي لبنان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وأغار العدو الإسرائيلي مساء اليوم الأحد على محيط بلدة كونين، فيما نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على خراج راشيا الفخار، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
 
وعصر اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إطلاق 30 صاروخاً من لبنان باتجاه مزارع شبعا.
 
وتزامن ذلك مع دويّ صفارات الإنذار في مناطق عدة في شمال فلسطين المحتلة.
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