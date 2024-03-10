Advertisement

لبنان

لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. هذا ما قاله سفير السعودية

Lebanon 24
10-03-2024 | 13:22
A-
A+
Doc-P-1173613-638456954241737175.jpg
Doc-P-1173613-638456954241737175.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري على حسابه على منصة "إكس" لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك: "مَا أَفْسَدَتْهٌ شُهورُ العامِ في أرْواحِنا الْمُثْقَلَةِ تُصْلِحُهُ أيَّامُ ‎رمضان".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذا ما بحثه البخاري مع سفيري مصر وفرنسا بشأن لبنان
lebanon 24
10/03/2024 19:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
البخاري من دار الفتوى: لن نألو في تقديم أي مسعى لحل ما يعانيه لبنان من أزمات
lebanon 24
10/03/2024 19:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن أول أيام رمضان.. هذا ما أعلنه مكتب الوكيل الشرعي للامام الخامنئي في لبنان
lebanon 24
10/03/2024 19:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الوكيل الشرعي للسيد الخامنئي في لبنان يعلن أن يوم الثلاثاء هو الأول من رمضان
lebanon 24
10/03/2024 19:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24

البخاري

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:46 | 2024-03-10
13:36 | 2024-03-10
13:30 | 2024-03-10
13:00 | 2024-03-10
12:46 | 2024-03-10
12:44 | 2024-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24