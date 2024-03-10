لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. هذا ما قاله سفير السعودية

كتب سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري على حسابه على منصة "إكس" لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك: "مَا أَفْسَدَتْهٌ شُهورُ العامِ في أرْواحِنا الْمُثْقَلَةِ تُصْلِحُهُ أيَّامُ ‎رمضان".

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