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لبنان

ميقاتي مهنئاً بحلول شهر رمضان: نتمنى ان تتوحد جهودنا جميعا لتجاوز هذه المرحلة الصعبة

Lebanon 24
10-03-2024 | 13:30
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هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول شهر رمضان المبارك.
وقال: مع حلول هذا الشهر الفضيل، نجدد دعوتنا الى الله عز وجل، أن يحمي وطننا ويبعد عنه الاخطار والشرور والحروب، وأن تتوحد جهودنا جميعا لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها.
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كل عام وجميع اللبنانيات واللبنانيين بخير.
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