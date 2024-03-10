ميقاتي مهنئاً بحلول شهر رمضان: نتمنى ان تتوحد جهودنا جميعا لتجاوز هذه المرحلة الصعبة

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هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول شهر رمضان المبارك.وقال: مع حلول هذا الشهر الفضيل، نجدد دعوتنا الى الله عز وجل، أن يحمي وطننا ويبعد عنه الاخطار والشرور والحروب، وأن تتوحد جهودنا جميعا لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها.كل عام وجميع اللبنانيات واللبنانيين بخير.