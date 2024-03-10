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لبنان
بشأن أول أيام رمضان.. هذا ما أعلنه مكتب الوكيل الشرعي للامام الخامنئي في لبنان
Lebanon 24
10-03-2024
|
13:36
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أعلن مكتب الوكيل الشرعي للامام الخامنئي في لبنان، أن يوم الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام.
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